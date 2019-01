VIDEO | Timberwolves võitis sireeniviskest, Doncic debüteeris maailma kuulsaimal areenil ning tabas ühe käega kolmese

Kõige pingelisemaks kujunes Minnesota Timberwolvesi ja Memphis Grizzliese lahing: lisaajale läinud kohtumine ähvardas ka teise lisaajaga, kuid Wolvesi liider Karl-Anthony Townsil olid teised plaanid - viimastel sekunditel haaras ta ründelaua ning pani koos sireeniga sisse ka suhteliselt raske viske, tuues omadele 99:97 võidu.

Kolmikduubliga sai hakkama Denver Nuggetsi tsenter Nikola Jokić, kes kogus 105:99 võidumängus New Orleans Pelicansi vastu 20 punkti, 13 lauapalli ja 10 korvisöötu. Pelicans alustas sealjuures elu ilma Anthony Daviseta: värskelt vahetustehingut nõudnud Davis jäeti eemale meeskonda tutvustavatest videotest ja muust taolisest, on tõenäoline, et Pelicansi eest ei tulegi superstaar enam sel hooajal uuesti platsile.