VIDEO | Tiitlikaitsja Golden State Warriors sai põhihooaja viimases mängus koslepi

Jazz võitleb samal ajal läänekonverentsi kolmanda asetuse eest ning neil on kirjas 48 võitu ja 33 kaotust. Sama saldo on ka Portland Trail Blazersil. Üks võit vähem on New Orleans Hornetsil, San Antonio Spursil ja Oklahoma City Thunderil.

Tulemused:



Indiana Pacers – Charlotte Hornets 93:119

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 113:121

Washington Wizards – Boston Celtics 113:101

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 97:124

Utah Jazz – Golden State Warriors 119:79

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 99:105