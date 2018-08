VIDEO | "Tiibadega külmkapp!" NBA võib järgmisel aastal näha enneolematu füüsisega mängumeest: kaks meetrit pikkust ja lausa 129 kg kaalu, aga uskumatu hüppevõime!

Tänavu astub Duke'i ridades ülikoolikorvpalli värskelt 18-aastaseks saanud Zion Williamson, kes on juba päris mitu aastat korvpallisõpru oma keskkooliaegsete pealtpanekutega hullutanud.

Eeldatakse, et Duke'i ridades mängib Williamson vaid ühe aasta ning liigub seejärel edasi NBA-sse, kus ta võib olla esimeses ringis kõrge valik.

Williamsoni teevad eriliseks tema füüsilised omadused: Duke'i meeskonna juures mõõtmistel pandi talle kirja 201 cm ja koguni 129 kg!

Võrdluseks: NBA-s on temast raskem vaid üksainus mängija, serblasest gigant Boban Marjanovic, kellel on kaalu 132 kg. Isegi LeBron James, kes on Williamsonist mõned sentimeetrid pikem, on 15 kilogrammi kergem.