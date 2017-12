VIDEO | Thunder ja 76ers pidasid tulise kolme lisaajaga maratonlahingu, Chris Paul püsib võitmatuna

Korvpalliliigas NBA peeti läinud öösel kokku 11 kohtumist. Kõige pingelisemaks kujunes Philadelphia 76ersi ja Oklahoma City Thunderi matš, mis vajas võitja selgitamiseks lausa kolme lisaaega.

63-minutilise korvpallimängu otsustasid viimaks Thunderi mehe Andre Robersoni täpne vise korvi alt ning sellele järgnenud Patrick Pattersoni blokk Sixersi mehe JJ Redicku potentsiaalsele võiduviskele.

Endiselt väga niru visketabavust (10/33) näitav Russell Westbrook sai OKC eest 52 minutiga kirja võimsa kolmikduubli (27 punkti, 18 lauapalli, 15 korvisöötu), Carmelo Anthony ja Paul George lisasid mõlemad 24 silma. Sixersi ridades kogus Joel Embiid 34 punkti, uustulnuk Ben Simmons (12 punkti, 9 lauapalli, 11 söötu) jäi napilt ilma kolmikduublist.

Jätkusid ka kaks suurt võiduseeriat: Houston Rockets alistas San Antonio Spursi ning sai kirja oma 12. järjestikuse võidu. James Harden ja Chris Paul viskasid mõlemad 28 punkti. Paul on sealjuures Rocketsi ridades olnud tänavu võitmatu: Houston on võitnud kõik 13 mängu, kus kogenud mängujuht on väljakul käinud!

Täiesti omaette ooperist on ka Chicago Bullsi hooaeg: pärast seda, kui meeskond kümme mängu järjest kaotas, on nad Bobby Portise naasmise ja Lauri Markkaneni vigastuspausi paiku võitnud viis mängu järjest. Viimaseks "ohvriks" oli Milwaukee Bucks, keda ei aidanud võidule isegi Giannis Antetokounmpo 29 punkti ja 16 lauapalli - Bullsi ridades säras 27 silma ja 12 lauapalliga hoopis Portis.

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

Charlotte Hornets (10-18) - Miami Heat (14-14) 98:104

Indiana Pacers (16-13) - Detroit Pistons (16-13) 98:104

Orlando Magic (11-19) - Portland Trail Blazers (15-13) 88:95

Philadelphia 76ers (14-14) - Oklahoma City Thunder (14-14) 117:119 3la

Washington Wizards (16-13) - LA Clippers (11-16) 100:91

Boston Celtics (24-7) - Utah Jazz (14-15) 95:107

Toronto Raptors (19-8) - Brooklyn Nets (11-17) 120:87

Memphis Grizzlies (9-20) - Atlanta Hawks (6-23) 96:94

Milwaukee Bucks (15-12) - Chicago Bulls (8-20) 109:115

Denver Nuggets (16-13) - New Orleans Pelicans (15-15) 117:111 la

Houston Rockets (23-4) - San Antonio Spurs (19-10) 124:109