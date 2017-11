VIDEO | Thunder alistas Bucksi, korvpalli Mike Tyson "piirdus" kaksikduubliga

Korvpalliliigas NBA peeti Halloweeni õhtul neli mängu. Üle-eelmise hooaja võitja Oklahoma City Thunder alistas probleemidevabalt võõrsil Milwaukee Bucksi 110:91 (31:23, 29:19, 25:22, 25:27).

Paul George viskas võitjate parimana 20 punkti. Russell Westbrook, keda vastaste peatreener enne mängu nimetas "korvpalli Mike Tysoniks", toetas meeskonda 12 punkti, 10 lauapalli ja 9 korvisööduga. 17 punkti (neist 8 esimesel veerandajal) viskas Carmelo Anthony.

Thunderi jaoks oligi kriitilise tähtsusega just esimene veerandaeg, kui neljapunktilisest kaotusseisust tehti 16:0 vahespurt ning leiti end 4.16 enne veerandi lõppu 20:8 eduseisus.

Bucksi resultatiivseim oli kreeklane Giannis Antetokounmpo 28 punktiga, kuid NBA hetke suurimat skooritegijat (33,7 punkti mängu kohta) hoiti enamus esimesest veerandajast kahe veaga pingil. Mõõnale aitasid kaasa ka Bucksi kaugvisked - esimesest 14-st kolmesest läbis korvirõnga vaid üks.

Mõlemal meeskonnal on tabelis neli võitu ja kolm kaotust. Oklahoma Cityle annab see saldo läänekonverentsis üheksanda, Milwaukeele idakonverentsis kuuenda koha.

"Ta on korvpalli Mike Tyson," ütles Milwaukee peatreener Jason Kidd enne mängu stabiilselt kolmikduubleid tegeva Westbrooki kohta. "Kui pall lahti visatakse, tuleb ta sinu kallale, nagu Tyson tõuseks oma toolilt. Kui kell kõlab, tuleb ta sinu järele. Kui ta on platsil, on tal sees vaid üks tempo - ja see on kiire ja kõva!

Kiddi sõnul on NBA-s veel vaid üks Westbrooki kiirusega mängujuht - John Wall.

Eelmisel hooajal "paugutas" Westbrook kolmikduubleid nii palju, et see kujunes tema hooaja keskmiseks näitajaks. Nüüd, kus tema kõrval on veel kaks staari (George ja Anthony), võib ta veidi lõdvemalt võtta - seitsme mängu peale on ta visanud keskmiselt 19,6 punkti, võtnud 9,8 lauapalli ja jaganud 12,2 korvisöötu.

Teised tulemused:

Indiana - Sacramento 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)

Brooklyn - Phoenix 114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)

LA Lakers - Detroit 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)