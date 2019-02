VIDEO | Täna seitse aastat tagasi sündis NBA taevas kõige ootamatum uus täht

Toona 23-aastane Lin oli küll varasemalt ühe hooaja Golden State Warriorsis mänginud, kuid ei olnud pingipoisi staatusest pääsenud - ta pendeldas Warriorsi ja nende tütarliigas mängiva sõsartiimi vahel ning sai hooajaga kirja vaid 29 mängu, olles platsil keskmiselt pisut vähem kui kümneks minutiks.

Hoolimata vähesest mänguajast oli Lin juba siis fännide lemmik - ta oli esimene Aasia päritolu ameeriklane NBA-s ning talle elas kaasa kogu San Francisco rohkearvuline Aasia kogukond.

Tõeline läbimurre saabus aga just seitse aastat tagasi Knicksis. Kui hooaja alguses arvestati temaga kui sisuliselt meeskonna neljanda mängujuhiga ning tal tuli aega veeta ka Knicsi sõsartiimis, siis tõeline läbimurre saabus just 4. veebruaril kohtumises New Jersey Netsiga. Vigastustelainest räsitud Knicksi peatreener Mike D'Antoni andis Linile võimaluse sisuliselt viimases hädas, sest kedagi teist enam võtta polnud - ning Lin pakkus maailmale vägeva etenduse. Mängus Netsi vastu sekkus ta vahetusest ning kogus lõpuks lausa 25 punkti, 5 lauapalli ja 7 korvisöötu - juba esimesel poolajal mängis ta nii hästi, et tiimi täht Carmelo Anthony olevat vaheajal treenerilt palunud, et Lin teisel poolajal rohkem mängida saaks.