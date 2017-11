VIDEO | Soome äss Markkanan jätkab NBA-s skoorimist, tiitlikaitsja kogub hoogu

Lauri Markkanen. Foto: David Banks, AP

Korvpalliliigas NBA on hoogsalt käima läinud noore Soome ässa Lauri Markkaneni karjäär. Soomlase koduklubi Chicago Bulls ei ole just kõige tugevamate tiimide killast, kuid Markkanen on saanud koehselt palju mänguaega ja teinud ka korralikult skoori.