VIDEO | Russell Westbrook kerkis kõigi aegade edetabelis kolmandaks

Sel hooajal on Westbrookil kirjas kolm kolmikduublit, mis on kõik tulnud viimase nelja mänguga. Karjääri jooksul on ta neid teinud 107 ehk sama palju kui Jason Kidd. Ettepoole jäävad veel vaid Oscar Robertson (181) ja Magic Johnson (138). Kui Kiddil kulus sellise numbrini jõudmiseks 1247 mängu, siis Westbrook on NBA-s pidanud 760 kohtumist.

Sealjuures oli Westbrookil üks karjääri parimaid lauapallide päevi. 19-st rohkem on ta neid maha võtnud vaid korra, eelmisel aastal Memphise vastu (20).

Jerami Grant panustas Thunderi võitu 21 punkti, jäädes vaid ühe silmaga alla oma karjääri suurimale punktisummale. Clevelandi edukamad olid Jordan Clarkson 25 punktiga, Collin Sexton 21 punkti ja 10 lauapalliga ning Cedi Osman 14 punkti ja 10 lauapalliga.

Vahetult enne mängu selgus, et Cavaliers on Kyle Korveri Utah Jazzile vahetanud, mistõttu vaatas 37-aastane ameeriklane kohtumist varumeestepingilt ülikonnas. Clevelandil oli seega eile kasutada vaid üheksa mängijat, kellest väljakul käis kaheksa.

Hooaega nelja järjestikuse kaotusega alustanud Oklahoma City on nüüd viimasest 16-st mängust võitnud 13.

Kolmikduubliga sai hakkama ka James Harden, kelle 25 punkti, 11 lauapalli ja 17 korvisöötu polnud piisavad, et vastu saada Dallas Mavericksile, kes võttis Houstonis 128:108 võidu. Dallase resultatiivseimaks kerkis Luka Donic 20 punktiga, J.J. Barea kogus 13 punkti ja 12 korvisöötu.

Vägeva kaksikduubli tegi Giannis Antetokounmpo, kes vedas 36 punkti, 11 lauapalli ja 8 sööduga Milwaukee Bucksi kodus 116:113 võidule Chicago Bullsi üle.

Teised tulemused: