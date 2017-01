Võiks isegi öelda, et Butler ainuisikuliselt tegi Hornetsil selja prügiseks. Kohtumise viimased kuus ja pool minutit kuulusid Butleri ja Hornetsi võrdluses Bullsi tagamängijale 17:11. Tema visked väljakult 15/24 ja vabavisked 21/22. Butleri punktirekord pärineb mullusest hooajast ja on 53 punkti.

Hornetsi resultatiivseim oli 34 punktiga Kemba Walker.

Bulls jätkab 17 võidu ja 18 kaotusega, Hornetsil on samad näitajad 19/16.

Teised tulemused:

Cleveland - New Orleans 90:82

Milwaukee - Oklahoma City 98:94

Brooklyn - Utah 89:101

New York - Orlando 103:115

Houston - Washington 101:91

Golden State - Denver 127:119

LA Clippers - Phoenix 109:98

Jimmy Butler ( @chicagobulls ) is the 8th player this season with a 50-point game. pic.twitter.com/o11u74NSvG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 3, 2017

Jimmy Butler now ranks second in Bulls franchise history with two 50-point games. Michael Jordan ranks first with 30.— Ben Golliver (@BenGolliver) January 3, 2017