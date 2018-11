VIDEO | Raptors võitis viimase sekundi viskest, läänekonverentsi liider Portland jätkas samuti võidukalt

Kõige napimaks kujunes Raptorsi võit hooajale südika alguse teinud Orlando Magicu üle: seal tõi Torontole 93:91 võidu Danny Greeni viimase sekundi vise.

Suurima tagasituleku vormistas hetkel palju küsimusi põhjustav Washington Wizards. Hooaega kehvasti alustanud meeskonna kohta on sahistatud, et "müügiks" on nende mõlemad tähed John Wall ja Bradley Beal ning ka mängu algus LA Clippersi vastu ei olnud just paljulubav - esimesel veerandajal jäädi koguni 20-punktilisse kaotusseisu ning teeniti kodupublikult vilekoor. Mängu lõpuks suudeti see aga püstisteks ovatsioonideks pöörata: veel kolmandal veerandilgi 21 punktiga taga olnud Wizards suutis lõpuks hoopis 125:116 võidu kirja saada. Wallilt 30 punkti, Bealilt 27.