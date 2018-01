VIDEO | Porzingis vedas Knicksi võidule, Markkanenilt NBA rekord

27 minutit mänguaega teeninud Porzingis viskas selle ajaga 26 punkti ja võttis 9 lauapalli. Michael Beasley lisas võitjate kontosse 23 silma.

Võidurõõmu tundis läinud ööl ka Soome äss Lauri Markkanen, kui ta aitas Chicago Bullsil alistada koduväljakul 119:111 Miami Heati.

Võitjatele tõi Justin Holiday 25 punkti. Kuuest kaugviskest kolm tabanud Markkanen lisas 17 silma. Kaugvisetega püstitas soomlane ka NBA rekordi. Nimelt on tal 100 tabava kaugviske sooritamiseks kulunud ainult 41 mängu ja see tähistabki uut NBA tippmarki. Varasem rekord kuulus Damian Lillardile, kellel kulus 100 tabamuseni jõudmiseks 44 mängu.

Läinud ööl kohtusid omavahel ka viimase kolme hooaja finalistid. Võõrsil mänginud Golden State Warriors alistas Cleveland Cavaliersi 118:108. Võitjatele tõi Kevin Durant 32 ning kaotajatele LeBron James 32 punkti.

Kui liiga liider Golden State on teeninud nüüd kolm võitu järjest, siis idakonverentsis kolmandat kohta hoidev Cleveland on kaotanud neli matši järjest.

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 107:118

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 117:111

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 95:104

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 102:99

Brooklyn Nets – New York Knicks 104:119

Chicago Bulls – Miami Heat 119:111

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 87:78

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 123:114

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 95:88

Cleveland Cavaliers- Golden State Warriors 108:118

Utah Jazz – Indiana Pacers 94:109

⚠️NBA RECORD: @MarkkanenLauri has made 100 career three pointers faster than any player in @NBA history (41st game). pic.twitter.com/HNmD0L0bFX