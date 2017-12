VIDEO | Porzingis luhtas lõpusekundiviske, Markkanen aitas NBA halvima meeskonna võidule

Korvpalliliigas NBA olid läinud öösel vastamisi lätlase Kristaps Porzingise koduklubi New York Knicks ning soomlase Lauri Markkaneni leivaisa Chicago Bulls.

Suurte kõikumistega mängu võitis Bulls koduväljakul 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32).

Knicks tuli viimase 2 minuti ja 24 sekundiga välja 8-punktilisest kaotusseisust ja võitles end 102:102 viigini, kuid kui Kris Dunni viga 2,4 sekundit enne lõppu Courtney Lee vabavisetele saatis, oli mäng tehtud. Porzingis saatis teele veel meeleheitliku kolmese, kuid see põrkas korvirõngast tagasi. Samas oli just lätlane see, kelle kespositsiooniviskest Knicks üldse viigini jõudis.

Knicksi treener Jeff Hornacek oli marus: "Kaotasime mängu kohe alguses. Meil on reisiprobleemid. Me polnud valmis ja lubasime neil suurelt juhtima minna (esimesel veerandajal 13 punktiga - toim). Sellele pole mingeid vabandusi. Rääkisime sellest, et neile kohe alguses kõvasti vastu hakata, kuid selle asemel hulpisime hoopis ise väljakul."

Bulls jätkab võidust hoolimata NBA kohutaivama saldoga (5-20) meeskonnana. Knicks seevastu omab antirekordit võõrsilmängude arvestuses (1-8).

Porzingis, kes kogus üleplatsimehena 23 punkti, kuid tabas viskeid väljakult vaid 25-st 10, vabandas pärast kohtumist kaaslaste ees. "Tunnen, et vedasin neid alt ning ma ei räägi vaid viimasest viskest," ütles lätlane. "Me ei tohi mängu niiviisi alustada ning ma võtan selles kaotuses vastutuse täielikult enda peale."

Bullsi resultatiivseim oli 19 punktiga Hispaania koondislane Nikola Mirotic. Idakonverentsi tabelis paikneb Knicks (12-13) kümnendal kohal, Bulls on kindlalt viimane ehk 15.

Teised tulemused:

Brooklyn - Miami 89:101

Charlotte - LA Lakers 99:110

Atlanta - Orlando 117:110

LA Clippers - Washington 113:112

Cleveland - Philadelphia 105:98

Milwaukee - Utah 117:100

Memphis - Oklahoma 101:102 la

Phoenix - San Antonio 101:104

Portland - Houston 117:124