Korvpalliliigas NBA sai läinud ööl šokeeriva kaotuse tunamullune meister ja mullune finalist Golden State Warriors. Veel neljanda veerandaja alguses juhiti Memphis Grizzliesi vastu 19 punktiga, ent lõpuks kaotati lisaajal 119:128 (111:111).

Neljanda veerandaja ja lisaaja seis Memphisele 49:21.

Mike Conley ja Zach Randolph viskasid võitjate poolel 27, Marc Gasol 23 punkti. Golden State´il tegi 40 punkti mängu Stephen Curry, Kevin Duranti lisas 27 punkti.

Memphis on võitnud sel hooajal mõlemad omavahelised mängud, 10. detsembril jäädi peale 110:89.

Grizzlies: trailed by as many as 24 points (90-66), making this the largest comeback by any team this season— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 7, 2017

Largest blown leads by Warriors entering 4th quarter (shot-clock era) 1998-99 Lakers 20

Friday Grizzlies 19— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 7, 2017