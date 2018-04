VIDEO | Philadelphia kordas klubi rekordit ja kindlustas play-offi avaringiks koduväljakueelise

Philadelphia 76ers võitis NBA korvpalliliigas juba 14. järjestikuse kohtumise, millega korrati klubi kõigi aegade rekordit.

Pühapäevases mängus alistati 109:97 Dallas Mavericks. JJ Redick viskas võitjate parimana 18 punkti, Ben Simmons kogus 16 punkti, 7 lauapalli ja 9 korvisöötu, Robert Covington panustas võitu 15 punkti ja 10 lauda.

Kolm mängu järjest ja seitsmest mängust kuus kaotanud Dallase edukamad olid Harrison Barnes 21 ja Dennis Smith Jr 20 punktiga.

Ühtlasi kindlustsas Philadelphia idakonverentsis vähemalt neljandat kohta. Praegu asutakse kolmandal positsioonil, olles teeninud ühe võidu rohkem kui Cleveland Cavaliers. Kindel on aga see, et play-off'i esimeses ringis on Philadelphial koduväljakueelis.

Ainus kord, kui Philadelphia veel 14 mängu järjest on võitnud, oli 1983. aastal, kui võideti oma viimane NBA tiitel. Alles kaks aastat tagasi lõpetas 76ers hooaja masendava saldoga 10-72.

Teised mängud:

LA Lakers - Utah 97:112

Toronto - Orlando 112:101

Phoenix - Golden State 100:117

Boston - Atlanta 106:112

Charlotte - Indiana 117:123

Memphis - Detroit 130:117

