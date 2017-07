VIDEO | Õhtujuhi nali suurel spordigalal ajas Kevin Duranti marru

USA suurimate spordiauhindade ESPY-de galal ajas õhtujuhi Peyton Manningu julge nali NBA superstaari Kevin Duranti vihaseks.

Endine NFL-i superstaar Manning rääkis parasjagu USA sportvõimlejatest, kui tõi mõneti ootamatult mängu Duranti eelmisel suvel tehtud ülemineku Oklahoma City Thunderist niigi tugevasse Golden State Warriorsi.

"Meie võimlejate naiskond on sedavõrd tugev, et Kevin Durant ütles mulle, et tahab järgmisel aastal nende eest mängida," naljatas Manning. Kui kaamerad seepeale Duranti üles leidsid, oli näha, kuidas tema jaoks see kõlks sugugi elevust ei tekitanud - pigem vastupidi.

"Ja ma pean ütlema, et ma ei usu, et ta selle tiimi eest algviisiklane oleks. Russell Westbrook, mis sina arvad?" lisas Manning õli tulle, tuues mängu ka Duranti endise tiimikaaslase. Ka Westbrook otsustas naermise asemel surmtõsiseks jääda.

Nii Durant kui Westbrook said ka prestiižikaid auhindu - Westbrook tunnistati parimaks meessportlaseks, Durant sai NBA finaalides tehtud mängude eest parima meistritiitli toonud esituse autasu. Lisaks tunnistati Warriors parimaks võistkonnaks.

Vaata meeste reaktsioone videost!