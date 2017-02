Endine NBA täht Charles Oakley arreteeriti kolmapäeval keset New York Knicksi ja Los Angeles Clippersi kohtumist.

Knicksis aastatel 1988-1998 mänginud Oakley oli esimese veerandaja keskel sattunud kähmlusse turvameestega, kes abijõudude saabudes mehe saalist välja toimetasid ja tal ukse taga käed raudu panid. Kogu mäng jäi seisma ja kõrvalseisijad jälgisid toimunut imestusega.

Charles Oakley shoves Madison Square Garden security and is escorted out of the building in strange scene pic.twitter.com/lTphvnSzFV— Sports Illustrated (@SInow) February 9, 2017

Väidetavalt karjus Oakley tema ees istunud Knicksi omaniku James Dolani peale. Kui ta juba toolidelt minema oli eskorditud, tuli teda rahustama legendaarne Lakersi treener Phil Jackson, kellele Oakley ütles: "Dolan tegi seda!"

New Yorgi politsei sõnul esitati Oakleyle süüdistus kolmes paragrahvis ning tema edasise saatuse üle otsustab kohus. Knicksi endise presidendi Dave Checkettsi poeg Spencer kirjutas hiljem Twitteris, et ta isa üritas Oakleyt kautsjoni vastu vabaks saada.

"Charles Oakley tuli täna mängule ja käitus väga kohatult. Ta visati välja ning on hetkel New Yorgi politsei poolt arreteeritud. Ta oli Knicksis suur mängija ning me loodame, et ta saab kuskilt varsti abi," seisis Knicksi pressiteates.