VIDEO | New Orleans alistas Golden State´i, Rajon Rondolt 21 korvisöötu

Golden State´i ässadest oli 26 punktiga tulemuslikum Klay Thompson, neist 20 viskas ta teisel veerandajal. Draymond Green oli lähedal kolmikduublile kogudes 11 punkti, 12 lauapalli ja 9 korvisöötu.

Mängu lühike kokkuvõte:



Rajon Rondo joined some elite company on Friday night, becoming only the 3rd player in NBA history to record multiple 20-assist games in the postseason pic.twitter.com/gn3LUnTx4a— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 5, 2018