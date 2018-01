VIDEO | NBA vilemehed on muutunud naljanumbriks! Habemik Hardenile kingiti uue aasta puhul vabavisked?

Juuresolevas videos on näha, kuidas Houston Rocketsi juhtfiguur Harden seob ära Los Angeles Lakersi uustulnuka Josh Harti, aga viga antakse miskipärast Lakersi mehele. Episood tundub juba eos üsna koomiline, kohtunike tõlgendus lisas vaid vürtsi.

Kas tõesti Harden vastase kätt ise ära ei sidunud ja kaenlasse ei haaranud? Selle pealt teenida veel vabavisked? Ja meie nuriseme omade vilemeeste kallal...

😂😂😂 Refs Try To Make Up With James Harden On New Years Eve By Calling A Ridiculous Foul On Rookie Josh Hart.

Harden vs Refs: https://t.co/ZcRI1MrNHH pic.twitter.com/VY6xFttNPn— Ballislife.com (@Ballislife) January 1, 2018