VIDEO | NBA tähtmängija Russell Westbrook jõudis harukordse tähiseni

Temast sai neljas mängija, kes NBA-s säärase saavutuseni küündinud. Westbrook astus klubisse, kuhu varasemalt kuulusid Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) ja Jason Kidd (107).

Westbrookil kulus klubisse astumiseks 736 mängu, Robertson jõudis sajanda kolmikduublini kõigest 277 mänguga!

NBA eelmise hooaja kõige väärtuslikum mängija jõudis ümara tähiseni kohtumises Atlanta Hawksiga. Oklahoma City jäi peale 119:107, Westbrooki arvele kogunes 32 punkti, 12 lauapalli ja 12 korvisöötu.

Since entering the league, Russ has over twice as many triple-doubles as any other FRANCHISE. pic.twitter.com/lEfPthGB1w— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 14, 2018