VIDEO | NBA-s sai näha kolme lisaajaga mängu, Hardeni võimas seeria kestab

Külaliste suurim skooritegija oli 36 punktiga D'Angelo Russell, Clevelandil viskas vahetusmees Jordan Clarkson 42 punkti.

Nets (30-29) püsib jätkuvalt play-off kursil olles idakonverentsis võiduprotsendilt kuuendal kohal. Võõrsil visatud 148 punkti märgib klubi rekordit, koduväljakul on 2006. aastast ette näidata punktiskoor 157.

Houston Rocketsi täht James Harden tegi läinud ööl juba 31se järjestikuse kohtumise, kus ta on visanud 30 punkti või enam. Rockets kaotas võõrsil Minnesota Timberwolvesile 111:121, Hardeni arvele kogunes 42 punkti.

Eelmise hooaja MVP kordas sellega Wilt Chamberlaini kestvuselt teist 30 punkti mängude seeriat.

With his 42-point effort tonight, the Rockets' James Harden ties Wilt Chamberlain for the second-longest 30-point game streak in NBA history.



Chamberlain holds the overall record at 65 consecutive games. pic.twitter.com/LeWtV6mxn6