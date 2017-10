VIDEO | NBA-s laskus nüüd põlvili USA hümni esitanud lauljatar

Ameerika jalgpalliliiga NFL-i väljakutel on juba pikemat aega näha mängijate poolt põlvitamist, millega protestitakse mustanahaliste ebavõrdse kohtlemise vastu. Põlvitamise komme sai alguse juba eelmisel hooajal, kui sellega alustas San Francisco 49ersi mängujuht Colin Kapernick. USA presidendi Donald Trumpi negatiivsete kommentaaride järel on aktsiooniga ühinenud üha rohkem inimesi ning see on väljunud nüüdseks juba ka USA piiridest.

Kuigi NBA-s on säärased protestid keelatud, siis otsustas Skye hümni lõpus siiski ühele põlvele laskuda. Hiljem tunnistas lauljatar, et tõenäoliselt ei õnnestu tal enam matšide eel hümni laulda.

Okay first @JustineSkye is brave and I'm proud of her 👌👏👏 and second the high notes and her voice is just really beautiful 🔥🔥😍👑😩 pic.twitter.com/5hVsUu9RD9