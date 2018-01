VIDEO | NBA-maailm on hämmastuses: kas drafti esimene valik unustas totaalselt, kuidas korvpalli visata?

Möödunud suvel NBA draftis Philadelphia 76ersi poolt esimese valikuna võetud tagamees Markelle Fultz pole end sel hooajal korralikult näidatagi saanud - kerge õlavigastus lõi 19-aastase noormehe pealeviske mehaanika sedavõrd rivist välja, et tema võistluspaus on veninud juba kolme kuu pikkuseks.

Sixersi arstid nimetasid Fultzi häda esialgu õlalihaste omavahelise tasakaalu puudumiseks, kuid tundub, et lisaks kõigele on mees suutnud ära unustada, kuidas korvpalli viskamine üldse käib - sujuva liigutuse asemel käib tema viskeliigutus veidra jõnksuga, on küllaltki aeglane ning näeb veider välja.

Tundub, et kolmest kuust rehabilitatsioonist ei piisa, sest eile internetiavarustesse ilmunud videoklipid reedavad, et Fultzi vise on endiselt katki ja vajab korralikku parandustööd.

Isegi Sixersi peatreener Brett Brown ei hakanud end tagasi hoidma, kui temalt eile küsiti, kas Fultzi õlg on piisavalt terve, et peagi väljakule naasta. "Ma arvan, et esimese asjana peab ta olema suuteline korvpalli peale viskama," vastas Brown kiirelt.