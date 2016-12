Esimesel jõulupühal kohtunud korvpalliliiga NBA kevadised finalistid Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors pakkusid põnevusetenduse, mis kütab kirgi ka tagantjärele.

Nimelt avalikustas liiga "mängu kahe viimase minuti kohtunike tegevuse" raportis, et Warriorsi lõpurünnakul tegi Richard Jefferson Kevin Duranti vastu vea, mis jäi fikseerimata. Raportis öeldakse, et nimetatud episoodis toimus jalg jala pihta kontakt ja see mõjutas ründava mängija kiirust, tasakaalu ning rütmi. Warriors kaotas kohtumise ühe punktiga 108:109, Duranti vabavisked võinuks kaalukausi teisele poole kallutada.

Nii Durant kui ka Jefferson andsid juhtunule oma nägemuse. "Ma ei kukkunud enda süül," kommenteeris Durant. Jeffersoni meelsus oli vähe teine: "Me kõik arvame, et meie vastu tehakse igas mänguolukorras viga."

Kohtumise lõpusekundid: