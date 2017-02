NBA tütarliiga (D-League) mängul jättis Delaware'i 175-sentimeetrine korvpallur Nate Robinson Toronto Raptorsi tsentri Eddie Tavaresi (218 cm) lolliks eriti piinliku manöövriga.

32-aastane Robinson jooksis oma "pikkust" ära kasutades lihtsalt Tavaeresi jalge vahelt läbi, murdis korvini välja ning teenis pealeviskel järgmiselt kaitsjalt vea.

Nate Robinsonil on selja taga pikk NBA-karjäär. 2015. aastal saatis New Orleans Pelicans ta pärast kahte mängu meeskonnast minema ning eelmisel aastal mängis ta Iisraelis Tel Avivi Hapoeli ridades. Kokku on ta mänginud üheksas erinevas NBA klubis.

Tegu on kolmekordse NBA pealtpanekuvõistluse võitja ja ühega 25-st mängijast, kes NBA-s olnud 175 cm pikk või lühem.