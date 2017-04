VIDEO: Nädal tagasi väljalangemisohus olnud Atlanta Hawks kindlustas konverentsi viienda asetuse

Läinud nädalal NBA tiitlikaitsja Cleveland Cavaliersi vastu kaks vägevat võitu teeninud Atlanta Hawks purustas eile kodus Charlotte Hornetsi 103:76, kirjutades tabelisse juba neljanda järjestikuse võidu.

Dwight Howard kogus võitjate parimana 19 punkti ja 12 lauapalli. Hornets, kelle edasipääsulootused olid juba kustunud, tuli väljakule ilma oma parima mängija Kemba Walkerita.

Sellega kindlustas meeskond, keda veel eelmisel nädalal ähvardas pärast kahte kaotust punasele laternale Brooklynile play-off'ist eemalejäämine, endale idakonverentsi viienda asetuse. Väljalangemisturniiri avaringis on Hawksi vastaseks Washington Wizards.

Atlanta imelise seeria alustuseks tehti tuul alla idakonverentsi liidrile Bostonile. Järgnesid kaks võitu Cavaliersi üle, kelle vastu pühapäeval tuldi välja lootusetuna näivast 26-punktilisest kaotusseisust.

Russell Westbrook sai esimest korda sel hooajal puhkust, kuid Oklahoma City Thunder võitis siiski temata Minnesota Timberwolvesi 100:98. Võiduviske tabas 6,3 sekundit enne lõppu kokku 20 punkti kogunud Victor Oladipo. Domantas Sabonis lisas 19 punkti ja 9 lauapalli.

Metta World Peace pidas ilmselt oma viimase kohtumise Los Angeles Lakersi koduväljakul, aidates meeskonna parimana (18 punkti) võtta 108:96 võidu New Orleans Pelicansi üle. Kuigi ta pole oma karjääri lõpetamisest veel teatanud, võttis Staples Centeri publik 37-aastast veterani vastu seisvate ovatsioonidega, andes mõista, et tema 17 hooaja pikkune NBA karjäär on otsakorral.

Teised tulemused:

Dallas - Denver 91:109

Sacramento - Phoenix 129:104