VIDEO | Mis juhtus? Giannis Antetokounmpo hakkas NBA mängu ajal treenerit ropult sõimama, tiimikaaslased pidid kreeklast tagasi hoidma

Milwaukee Bucksi liider Giannis Antetokounmpo on küll NBA hooaega korralikult alustanud, kuid eilses kaotusmängus Utah Jazziga kees noor kreeklane totaalselt üle ning hakkas avalikult ja ropult sõimama tiimi abitreenerit Sean Sweeneyt.

Ei ole küll teada, mis Antetokounmpo ja Sweeney tüli põhjustas, kuid üks treeneri öeldud lause pani kreeklase püsti tõusma ning talle korduvalt vihaselt "I will f**k you up!" (ropult: "ma annan sulle tappa!") karjuma. Õnneks tulid tiimikaaslased peagi meeste vahele ning konflikt füüsiliseks ei läinud.

Sealjuures on Sweeney olnud Giannise NBA-aastate jooksul talle sisuliselt mentoriks ja personaaltreeneriks, olles 22-aastase superstaari "projekti" põhiliseks eestvedajaks.