VIDEO | Mida põrgut? Musklite näitamine tõi kaasa tehnilise vea!

Dallase tagamängija Dennis Smith jr läks avaveerandil vastaste pika Serge Ibaka vastu korvi alla jõuviskele ja tegi omad ära. Ibaka kukkus veel pikali ning Smith jr näitas demonstratiivselt vastase suunas muskleid. Kohtunikele see aga ei meeldinud ja tehniline oli varnast võtta.

Kas tõesti on musklite mäng keelatud? Mille pagana pärast siis mehed päevast päeva higi valavad?

Dennis Smith Jr. flexed on Ibaka ... and got a tech for it 😬 pic.twitter.com/taWoMsaS9m