VIDEO | Luka Doncici osavus oli teda katvale mehele ilmselgelt liiast

Läinud ööl alistasid Doncic ning Dallas Mavericks 118:68 Utah Jazzi. Kuna võit oli kindel, siis piirdus Doncic ise sel korral 25 mänguminuti, 13 punkti, 6 lauapalli ja 2 resultatiivse sööduga.

Siiski sai 19-aastane Doncic hakkama liigutusega, mis pälvis kõvasti tähelepanu. Sloveen suutis korvi all Prantsusmaa koondise keskmängija Rudy Gobert'i nii ära petta, et Jazzi mängumees ei saanud arugi, kuidas pall korvi jõudis.

. @luka7doncic has literally become a human cheat code... #MFFL pic.twitter.com/WOr4f8XJKE

"LaRrY bIrD wOuLdNt DoMiNaTe ToDaYs NbA"



Sooooo.... We're gonna ignore what Luka Dončić & Nikola Jokic do in today's NBA?



Got it....pic.twitter.com/qyuA5PZyn5