VIDEO: LeBroni ja Love'i võimas mäng tõi Cavaliersile Celticsi üle avavõidu

NBA Idakonverentsi finaalid algasid Cleveland Cavaliersi võiduga, kes alistas seeria avamängus võõrsil Boston Celticsi 117:104.

Esimese asetusega Boston ei suutnud koduväljakueelist kaitsta ning pidi üheksa päeva puhkust saanud Clevelandi vastu juba avapoolaja järel enam kui 20-punktilist kaotusseisu tunnistama.

LeBron James tõi võitjatele 38 punkti, 9 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu, Kevin Love lisas 32 silma ja 12 lauapalli. Kaotajate tulemuslikumad olid 21 punktiga Jae Crowder ja Avery Bradley.

Cavaliersi jaoks oli tegu juba 12. järjestikuse võiduga play-off'ides - lisaks sellele, et nad on tänavu võitnud kõik üheksa senipeetud kohtumist, on nende arvel ka eelmise hooaja finaalidest kolm järjestikust triumfi. Selle arvestuse kõigi aegade edetabelis vajab Cleveland nüüd veel ainult ühte võitu, et tõusta 1988.-1989. aasta Los Angeles Lakersi kõrvale, kes suutis järjest võita 13 väljalangemismatši.

Celticsi ja Cavaliersi seeria teine mäng leiab aset Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva.