Korvpalliliigas NBA peeti läinud öösel kokku kuus mängu, mis pakkusid mitmeid üllatuslikke tulemusi ja vägevaid individuaalseid esitusi.

Viimasest 11 mängust koguni seitse kaotanud valitsev meister Cleveland Cavaliers pidi vastu võtma järjekordse üllatuskaotuse, kui võõrsil jäädi alla Dallas Mavericksile. LeBron James mängis küll 37 minutit ning kogus 23 punkti kõrval üheksa lauapalli ja üheksa korvisöötu, kuid kaotusest see Clevelandi ei päästnud. Dallase parimana viskas Harrison Barnes 24 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Järjekordse võimsa esituse tegi Boston Celticsi vaid 172-sentimeetrine mängujuht Isaiah Thomas, kes viskas võidumängus Detroit Pistonsi üle oma 41 punktist lausa 24 neljandal veerandajal. Sel hooajal on Thomas kohtumise viimastel veerandaegadel visanud keskmiselt 9,8 punkti mängus - see on kogu NBA viimase 20 hooaja selgelt parim näitaja! Pistonsi poolelt sai Andre Drummond kirja 28 punkti ja 22 lauapalli.

Õhtu kõige võimsamad numbrid sai kirja aga Sacramento Kingsi tsenter DeMarcus Cousins, kes viskas kohtumises Philadelphia 76ersi vastu lausa 46 punkti, võttis 15 lauapalli ning jagas viis korvisöötu, kuid võiduks sellest ei piisanud - ühtlase löögirusikana tegutsenud Sixers sai koduplatsil kolmepunktilise võidu. Jaanuaris viie kaotuse kõrvale kümme võitu kogunud Philadelphia on eelmiste hooaegade kaotuste järel lõpuks läbi tegemas silmnähtavat arengut - tänavu jaanuarikuus saadi täpselt sama palju võite kui kogu eelmise hooajaga kokku!

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

Philadelphia 76ers (18-29) - Sacramento Kings (19-29) 122:119

Miami Heat (19-30) - Brooklyn Nets (9-39) 104:96

Minnesota Timberwolves (19-29) - Orlando Magic (19-31) 111:105 la

Boston Celtics (30-18) - Detroit Pistons (21-27) 113:109

Dallas Mavericks (18-30) - Cleveland Cavaliers (32-15) 104:97

Phoenix Suns (15-33) - Memphis Grizzlies (29-21) 96:115