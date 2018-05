VIDEO | LeBron James viskas 46 punkti ja jättis Cavaliersi ellu

Võimsa mängu teinud LeBron James aitas Cleveland Cavaliersil viigistada NBA idakonverentsi finaalseeria Boston Celticsiga 3:3-le.

James viskas reede õhtul oma koduväljakul 46 punkti (sealjuures kolmesed 5/7), hankis 11 lauapalli, andis 9 resultatiivset söötu ja vedas Cavaliersi 109:99 võidule.

George Hill tegi seeria parima mängu ja aitas Cavaliersi 20 punktiga. Kevin Love sai mängida vaid viis minutit ja pidi siis peapõrutuse tõttu väljakult lahkuma. Tema osalemine otsustavas kohtumises on kahtlane. Celticsi suurim korvikütt oli kuus kaugviset tabanud Terry Rozier 28 silmaga.

"Suurepärane, et saime ühe mängu veel. Olen alati öelnud, et seeria seitsmes mäng on meie spordis parimad kaks tundi. Peame seda nautima!" sõnas James ajakirjanikele.

Seeria otsustav mäng peetakse pühapäeva õhtul Bostonis. Teises poolfinaalis juhib Houston Rockets hetkel mängudega 3:2 tiitlikaitsja Golden State Warriorsi vastu.