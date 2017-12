VIDEO | LeBron James tegi Lakersi ja Lonzo Balli vastu karjääri 59. kolmikduubli

Cleveland Cavaliersi superstaar LeBron James tegi läinud öösel NBA korvpalliliigas karjääri 59. kolmikduubli, aidates meeskonna 121:112 võidule Los Angeles Lakersi üle.

Koduväljakul mänginud Cavaliers on seega viimasest 17 mängust võitnud 16. Kodus on võidetud 10 mängu järjest.

James hiilgas 25 punkti, 12 lauapalli ja 12 korvisööduga, viigistades kolmikduubli rekordi arvestuses kuuendal kohal asuva Larry Birdiga. Kevin Love kogus 28 punkti ja 11 lauapalli. Jose Calderoni arvele kanti 17 silma.

Lakersi parim oli Brandon Ingram 26 punkti, 6 söödu ja 6 lauapalliga. Kyle Kuzma lisas 20 silma, Lonzo Ball, kellele olid kaasa elamas ka peagi Leetu mängima siirduvad nooremad vennad LaMelo ja LiAngelo, tegi kaksiduubli 13 punkti ja 11 sööduga, kolmikduublist jäi puudu kaks lauapalli.

Kuna perekond Ballist on viimastel päevadel ja nädalatel nii palju juttu olnud, jälgisid ajakirjanikud ja telekaamerad Lonzo ja LeBroni esmakohtumist eriti hoolikalt. Mängu lõpuks pidid asjaosalised siiski tõele näkku vaatama ja tunnistama, et kuigi Ball võib Lakersis olla juba väiksemat sorti superstaari staatuses, on "kuningas James" tema jaoks siiski veel mees teiselt planeedilt.

Teised tulemused:

Atlanta - Detroit 91:105

Brooklyn - NY Knciks 104:111

Minnesota - Sacramento 119:96

Golden State - Dallas 112:97

