VIDEO | LeBron James sai karjääri kõige hävitavama kaotuse

Juba esimese poolaja lõpuks oldi enam kui 20 punktiga miinuses 46:69.

James oli 18 punktiga Lakersi resultatiivseim, ta sai kirja ka 9 korvisöötu. Aga meeskond tervikuna oli mannetu. Pacersi suurim skooritegija oli 24 punktiga Bojan Bogdanovic, leedulane Domantas Sabonis panustas 17 punkti, 5 lauapalli ja 4 korvisöötu.

NBA mängudes, kus James on platsil käinud, on seekordne allajäämine tema karjääri suurim. Lakers on klubi ajaloos saanud enam kui 40 punktilisi kaotusi 11, neist seitse on tulnud 2014. aastal ja hiljem.

The Lakers' 42-point loss was the worst by a LeBron James team in a game that LeBron played.



The Lakers have lost 11 games by 40+ points in franchise history. 7 of those 11 losses have come since 2014. pic.twitter.com/wUM62QelSP