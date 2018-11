VIDEO | LeBron James möödus legendaarsest Wilt Chamberlainist ja tõusis Michael Jordani kannule

Lakers alistas koduväljakul 126:117 Portland Trail Blazersi. James säras võitjate ridades 44 punkti, 10 lauapalli ja 9 resultatiivse sööduga.

James tõusis legendaarse Wilt Chamberlainiga ühele pulgale, kui mängida jäi veel 3.55. Seejärel möödus ta legendist järgneva vabaviskega. Jamesi 44 punkti on ühtlasi suurim ühe Lakersi mängija poolt kogutud punktisumma pärast Kobe Bryanti 60 silma, mille ta viskas enda karjääri viimases matšis. "See on raske töö ja vaev," tõdes 33-aastane James resultatiivsustabelis viiendaks tõusmise järel.

Jamesi kontol on nüüd 31 425 punkti. Järgmisena asub ta püüdma läbi aegade parimaks mängijaks peetavat Michael Jordanit, kes viskas aastate jooksul 32 292 silma.

NBA läbi aegade kõige resultatiivsemad mängijad:



1. Kareem Abdul-Jabbar 38 387 punkti

2. Karl Malone 36 928

3. Kobe Bryant 33 643

4. Michael Jordan 32 292

5. LeBron James 31 425

Lakers hoiab läänekonverentsis nüüd kaheksa võidu ja kuue kaotusega seitsmendat positsiooni.