VIDEO | LeBron James jõudis Michael Jordaniga ühele pulgale

Esialgu NBA põhiturniiril peetud mängude arvult (1072), aga suurte sammudega läheneb James ka paljudele teistele Jordani absoluutnumbritele.

Hooaega üle kivide ja kändude alustanud Cleveland Cavaliers alistas läinud ööl koduväljakul Milwaukee Bucksi 124:119. Publik sai näha oodatud vastasseisu LeBron James vs Giannis Antetokounmpo. Kreeklane sai kokku võimsad numbrid - 40 punkti ja 9 lauapalli, pahupoolel ka 8 pallikaotust. James "rahuldus" 30 punkti, 8 lauapalli ja 9 korvisööduga.

LeBron James will tie Michael Jordan for 82nd all-time in games played tonight.

Here's how they match up in terms of how often they played pic.twitter.com/9oSlobaWwt— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 7, 2017