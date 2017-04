VIDEO: LeBron ja Cavaliers suutsid neljandal veerandil maha mängida 26-punktilise eduseisu ja kaotada

Valitseva NBA meistri Cleveland Cavaliersi jaoks on põhihooaja teine pool olnud heitlik ning ehtsaks näiteks oli ka pühapäevane kohtumine Atlanta Hawksiga - Cavs suutis neljandal veerandajal maha mängida 26-punktilise (!) eduseisu ning lisaajal kaotada!

Mängu viimast neljandikku turvalises 93:67 eduseisus alustanud Cavs lasi Hawksil viimasel veerandil visata koguni 44 punkti ning mängu lisaajale viia. Seal ei suutnud Clevelandi pallurid aga enam kodupubliku marulist toetust nautinud Hawksile vastu saada - kolmikduubli kirja saanud LeBron James langes kuue veaga pingile ning kuigi Kyrie Irvingu arvele jäi viimase sekundi ülikauge kolmesega koos 45 punkti, siis võiduks sellest ei piisanud.

Atlantast sai võiduga kolmas meeskond viimase 60 aasta jooksul, kes suutnud neljandal veerandajal nii suure kaotusseisu võiduks mängida.

Hawksi eest jaotus skooritegemine küllaltki ühtlaselt - Paul Millsap sai kirja 22, Tim Hardaway jr 21 ning Dwight Howard 19 silma.

Viimase sekundi viskega otsustati eile öösel kaks mängu - võiduvisked said enda nimele nii ülivõimsa mängu teinud Oklahoma City Thunderi mängujuht Russell Westbrook kui ka Los Angeles Lakersi tagamees D'Angelo Russell, kelle täpne kaugvise kukutas Minnesota Timberwolvesi. Sealjuures oli Russell vaid paar tundi enne mängu teada saanud, et tema vanaema on ootamatult surnud ning võiduviske pühendas noor mängumees just talle.

Timberwolvesi eest tegi võimsa mängu tsenter Karl-Anthony Towns, kelle kontole kogunes 40 punkti, 21 lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Kolmikduubli (35 punkti, 11 lauapalli, 15 korvisöötu) sai kirja ka James Harden, kelle Houston Rockets alistas võõrsil tulemusega 135:128 Sacramento Kingsi.

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

New York Knicks (30-51) - Toronto Raptors (50-31) 97:110

Atlanta Hawks (42-38) - Cleveland Cavaliers (51-29) 126:125 la

Denver Nuggets (38-42) - Oklahoma City Thunder (46-34) 105:106

Phoenix Suns (24-57) - Dallas Mavericks (32-48) 124:111

Sacramento Kings (31-49) - Houston Rockets (54-26) 128:135

Memphis Grizzlies (43-38) - Detroit Pistons (37-43) 90:103

Los Angeles Lakers (25-55) - Minnesota Timberwolves (31-49) 110:109

