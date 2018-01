VIDEO LAURI SHOW'ST | Markkanen pani Enes Kanteri postrile

20-aastase Markkaneni arvele jäi kahte lisaaega vajanud võidumängus 33 punkti ja 10 lauapalli. Lisaks pani Markkanen korralikult “postrile“ Knicksi ühe juhtmängija Enes Kanteri.

