VIDEO | Lauri Markkaneni vägev õhtu: supermäng Porzingise vastu, võimas pealtpanek ning Nowitzki NBA rekordi kordamine

Korvpalliliigas NBA oli suurepärane õhtu Chicago Bullsi soomlasest uustulnukal Lauri Markkanenil, kes tegi kahe lisaajaga kohtumises New York Knicksi vastu oma noore karjääri parima esituse.

20-aastase Markkaneni arvele jäi kahte lisaaega vajanud võidumängus 33 punkti ja 10 lauapalli. Kui 33 silma tähistab tema karjääri seni parimat näitajat, siis ühes arvestuses jõudis ta koguni NBA rekordi kordamiseni: nimelt tabas ta koguni kaheksa kaugviset, mis tähendab, et koos Dirk Nowitzkiga on Markkanen ainus vähemalt seitsme jala pikkune (2 meetrit ja 13 sentimeetrit) pallur, kes on ühes kohtumises suutnud nii palju kolmepunktiviskeid tabada.

Kõigele lisaks jääb Markkanenile õhtust ka üks võimas "poster" - nimelt surus ta võimsalt pealt üle Knicksi türklase Enes Kanteri.

Kristaps Porzingis vastas New Yorgi poolelt 24 punkti ja nelja viskeblokeeringuga.

Porzingise ja Markkaneni duelli kokkuvõte: