VIDEO: Laupäeval õe kaotanud Celticsi staar tegi end kokku võttes suurepärase mängu

Boston Celticsi mängujuht Isaiah Thomas pidas läinud öösel oma karjääri raskeima kohtumise, sest oli päev varem autoõnnetuse tagajärjel kaotanud oma 22-aastase õe Chyna.

Mängueelsel tiimide tutvustamisel võttis Bostoni publik Thomase vastu seisvate ovatsioonidega, mis ka palluri nutma ajasid. Mees mängis kohtumise õele pühendatud sõnumiga tossudes, millele oli ise kirjutanud markeriga "R.I.P Lil Sis" (tõlk: puhka rahus, väike õde).

Küllap oleks kõik mõistnud, kui Thomas poleks eile väljakule tulnud, kuid mees näitas end kokku võttes hämmastavat vaimujõudu ning kerkis 33 punktiga suisa üleplatsimeheks. Paraku ei piisanud sellest Celticsile idakonverentsi play-off ringi avamängu võiduks. Tulemusega 106:102 kuulus võit Chicago Bullsile.

Ka mängujärgselt oli intervjuudealas rohkem juttu Thomasest kui mängust endast.

"See tähendab mulle palju. Isaiah on mulle nagu perekond. Me kasvasime üles samas piirkonnas. Ma tean, kui raske see talle on. Tänane näitas tema kohta nii mõndagi. Tal on tõeline võitlejahing. Täna ta mängis oma õe ja perekonna nimel," tunnustas sõpra Celticsi tagamängija Avery Bradley.

Thomas sai õe surmast teada laupäevase treeningu ajal. Avarii ise juhtus laupäeva varahommikul nende koduosariigis Washingtonis.