VIDEO | Lätlaste NBA duellis jäi peale Bertans

Peale jäid võõrsil mänginud Spurs ja Bertans 100:91.

Bertans mängis 17 minutit, viskas 10 punkti ja võttis 4 lauapalli. Tema kaugvisked 2/5. Knicksi liider Porzingis rassis väljakul 35 minutit, viskas 13 punkti ja võttis 9 lauapalli.

Spursi peatreener Gregg Popovich tõusis võitude arvult NBA kõigi aegade viiendaks. Popovichi arvel on 1176 võitu, ta möödus George Karlist.

Congrats to @spurs Coach Gregg Popovich for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME COACHING WINS list! pic.twitter.com/MlDTX5ZtK5— NBA (@NBA) January 3, 2018