VIDEO | Läti NBA täht sai süütus olukorras vigastada

Läti korvpallikoondise ja New York Knicksi ääremängija Kristaps Porzingis pidi läinud öösel mängus Brooklyn Netsi vastu kolmandal veerandil saadud põlvevigastusega väljakult lahkuma.

Porzingis vigastas end kummalisel kombel Rondae Hollis-Jeffersoni vastu kaitses seistes ning näitas pealtnäha süütu olukorra järel koheselt näpuga pingi suunas. Optimismi peaks lätlase fännidele sisendama fakt, et väljakult lahkus mees omal jalal, kuid vigastuse tõsidus selgub täna tehtavate uuringute järel.

Knicksi peatreener Jeff Hornacek avaldas, et Porzingis tegi põlvele häda juba esimesel poolajal, jätkas mängimist ning süvendas häda kolmandal veerandil.

Olukord on seda murettekitavam, et Porzingisel on juba sel hooajal põlvega probleeme olnud.

Tänaöised tulemused:

Brooklyn - NY Knicks 104:111

Cleveland - LA Lakers 121:112

Minnesota - Sacramento 119:96

Golden State - Dallas 112:97

Atlanta - Detroit 91:105