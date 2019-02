VIDEO | Lakersis tõsiselt käärib: võimalik suur vahetustehing on meeskonna sisekliima katastroofi äärele viinud

Ilmselt ei tasu sisekliima nurjumise põhjuseid väga kaugelt otsida - viimase nädala jooksul on väga tugevalt käinud jutud sellest, kuidas Lakers soovib enne homset vahetustehingute akna lõppu meeskonda tuua New Orleans Pelicansist lahkuda soovivat Anthony Davist. Suhteliselt avalikult on levinud isegi erinevad pakkumised, mida Lakers Pelicansile teinud on - mõned neist on sisaldanud vaat et kõiki tiimi noormängijaid eesotsas Brandon Ingrami, Kyle Kuzma ja Lonzo Balliga, samuti on võimalik, et pakkumisse lisatakse ka mõned kogenumad mängijad.

Lakers tegi sealjuures ühe vahetustehingu meie aja järgi ööl vastu tänast ära - ukrainlane Svjatoslav Mihhailjuk saadeti Detroit Pistonsisse, vastu saadi Reggie Bullock.