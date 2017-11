VIDEO | Lakersi skandaalne uustulnuk lõi üle LeBron Jamesi nimele kuulunud NBA rekordi

Los Angeles Lakersi uustulnukast Lonzo Ballist sai NBA ajaloo noorim mängija, kes hakkama saanud kolmikduubliga.

20 aasta ja 15 päeva vanune Ball valiti sel suvel NBA draftis teise valikuna ning läinud öösel sai ta Milwaukee Bucksi vastu kirja 19 punkti, 11 lauapalli ja 13 korvisöötu. Lisaks panustas noor mängujuht Lakersi 90:98 kaotusmängu ka kolme vaheltlõike ja nelja viskeblokeeringuga.

Enne Balli saavutust oli see tippmark LeBron Jamesi nimel, kes sai oma esimese triple-double'i kirja 20 aasta ja 20 päeva vanuselt.

Ball ei olnud sealjuures esimene uustulnuk, kes sel hooajal kolmikduubliga maha saanud - see au kuulub austraallasele Ben Simmonsile, kes suutis seda juba oma karjääri neljandas NBA mängus. 21-aastane Simmons valiti draftis juba eelmise aasta suvel, kuid jättis mulluse hooaja vigastuse tõttu vahele.

Lonzo Balli on senise NBA karjääri jooksul saatnud fännide pilked ja tohutu meediatähelepanu: tema isa LaVari jõulised ja julged sõnavõtud on noormehele peale pannud suured pinged ning kuna tema hooaeg pole alanud liialt edukalt, on ta pidevalt olnud irvhammaste mõnitusobjektiks.

Kõigele lisaks jäi Lonzo noorem vend LiAngelo värskelt vahele mitme vargusega, kui käis koos ülikoolivõistkonna UCLA tiimikaaslastega Hiinas poodides vargil.