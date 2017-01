VIDEO: Lakers sai Kobe Bryanti 81 punkti mängu aastapäeval ajaloo suurima kaotuse

Lou Williams Lakersi pingil Foto: Ron Jenkins, AP

Los Angeles Lakersi jaoks on 22. jaanuar ajaloos mitmel põhjusel - lisaks sellele, et 2006. aastal tegi sel kuupäeval oma legendaarse 81 punkti mängu Kobe Bryant, siis alates eilsest on sama daatum aastanumbriga 2017 Lakersi NBA ajaloo suurima kaotuse päevaks.