VIDEO | Kristaps Porzingis tegi Denveri vastu elu mängu

Korvpalliliigas NBA peeti esmaspäeval üheksa mängu. Elu parima esituse tegi Kristaps Porzingis, kes vedas 38 punktiga New York Knicksi 116:110 võidule Denver Nuggetsi üle. Publik skandeeris: "M-V-P!"

Lätlasele, kes juba avapoolajal 22 punkti viskas, oli see hooaja viies 30-punkti mäng. Ta tabas 26-st viskest 14, kolmeseid sealhulgas 7-st 4. Enne tänavust hooaega oli ta 30 punktini jõudnud vaid kahes mängus.

MVP juttudega läks kaasa ka meeskonnakaaslane Enes Kanter. "See on hull - ma arvan, et MVP-st rääkimine on tema puhul igati õigustatud," sõnas türklane. Treener Jeff Hornacek nimetas Porzingist "dünamiidiks".

Mees ise nautis tähesära ja muigas: "Oleksin võinud rohkem lauapalle võtta (7)."

Kincks oli kolmandal veerandajal lähedal 23-punktilise eduseisu maha mängimisele, kuid suutis halvimast hoiduda. Tõsine mõõn algas 69:46 seisul, kui veerandaega jäi mängida veel 10.24. Nuggets tegi 27:2 vahespurdi, mille jooksul Kincks lasi sisse 10 pallikaotust - viis neist tegi Porzingis -, kinkides vastasele kiirrünnakuid ja kergeid kolmeseid. Nuggets pääses 73:71 juhtima. Veerandaeg lõppes siiski Knicksi 84:81 juhtimisel.

Hooaega kolme kaotusega alustanud meeskond on viimased kolm mängu järjest võitnud. "Meie kaitse hakkab välja paistma," arvas Porzingis. "Mina lihtsalt mängin oma mängu ja üritan agressiivne olla."

Ilma tegi ka Denveri välismängija, serblane Nikola Jokic, kes viskas Nuggetsi parimana 28 punkti. Jamal Murray toetas Nuggetsit 20 silmaga. Knicksi resultatiivsuselt teine mees oli Kyle O'Quinn 15 punkti ja 12 lauapalliga.

Nuggetsile oli see kolme võidu kõrvale neljas kaotus. Läänekonverentsis annab selline saldo hetkel kümnenda koha. Knicks on idakonverentsis kaheksas.

Vaata Porzingise viskeid!

Teised mängud:

Boston - San Antonio 108:94

Miami - Minnesota 122:125 la

Houston - Philadelphia 107:115

Memphis - Charlotte 99:104

New Orleans - Orlando 99:115

Utah - Dallas 104:89

Portland - Toronto 85:99

LA Clippers - Golden State 113:141