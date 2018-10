VIDEO | Korvpalliliigas NBA tehti hooaja esimene 50 punkti mäng

Detroit alistas koduväljakul Philadelphia 76ersi lisaajal 133:132. Lisaaja lõpusekunditel vormistas võidu Griffin tabades 1,8 sekundit enne lõppu veaga kahese. Ka vabaviskel oli ta täpne. Võiduka rünnakuga ületas Griffin varasema isikliku punktirekordi, milleks oli 47 punkti.

Mängu sangari arvele lisandus ka 14 lauapalli ja 6 korvisöötu, mänguminuteid kogunes 44. Visked väljakult 20/35, vabavisked 5/11. Varasem LA Clippersi täht kuulub Pistonsi ridadesse eelmise hooaja keskpaigast.

Teistes läinud öisetes kohtumistes alistas Denver Nuggets 126:112 Sacramento Kingsi ja New Orleans Hornets oli 116:109 parem Los Angeles Clippersist. Anthony Daviselt 34 punkti ja 13 lauapalli.

Blake Griffin is the 6th player in @DetroitPistons history to record a 50-point game.

He started 0-6 on free throw attempts but made his last 5, including the game-winning FT in OT.

It is the 1st 50-point game by a Pistons player since Richard Hamilton in 2006 vs Knicks. pic.twitter.com/za82zO4Wxn— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 24, 2018