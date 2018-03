VIDEO | Korvpallikuulsus pärjati filmimaailma kaalukaima auhinnaga

Teos põhineb Bryanti esseel, mille ta kirjutas 2015. aastal, vahetult pärast NBA karjääri lõpetamist. Bryant on esimene NBA mängija, kes filmimaailmas sedavõrd kõrge tunnustuse pälvinud.

20 hooaega Los Angeles Lakersit esindanud legend on viiekordne NBA meister, 18-kordne Tähtede mängus osaleja ja kahekordne olümpiavõitja. Kui loetleda vaid mõned tiitlid.

Kobe Bryant ja Glen Keane saavad Oscari:



Shaq, Dwyane Wade, Kevin Love and Magic Johnson are among those congratulating Kobe Bryant for his #Oscars win: https://t.co/QmeSMdIjtU pic.twitter.com/FjqsuCdA8L