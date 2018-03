VIDEO | Kolmkduubliga maha saanud LeBron James tõusis kuuendaks mängijaks, kes jõudnud ümmarguse tähiseni

James on sel hooajal kirja saanud nüüd 15 kolmikduublit ja kogu karjääri osas tõusis see number nüüd 70 peale. Nimetatud tähiseni on NBA ajaloos varasemalt jõudnud ainult viis meest.

Enne Jamesi on 70 kolmkduublit kokku saanud Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), Russell Westbrook (101) ning Wilt Chamberlain (78).

Triple-double No. 70 for the 👑 who becomes the 6th player in NBA history to reach the mark. pic.twitter.com/JGXg0GHB4o— ESPN (@espn) March 18, 2018