Kui Nigeeria juurtega kreeklane Giannis Antetokounmpo 2013. aasta suvel Milwaukee Bucksi poolt NBA draftis viieteistkümnendana valiti, olid isegi paljud asjatundjad hämmingus. "Otse Kreeka esiliigast drafti esimese ringi keskele? Ärge tehke nalja."

äna, vaid kolm ja pool aastat hiljem, ei ole ilmselt mitte ühtegi meeskonda, kes poleks tagantjärele tarkusena Antetokounmpot võtnud esimese valikuna. Bucksi peamänedžer John Hammond näib praegu geeniusena - kuigi Giannise füüsilised eeldused olid kõigile juba toona näha, oli küsimärke väga palju. Millisel positsioonil ta mängima hakkab? Kas ta on NBA jaoks liiga toores? Kas ta saab kõrgemal üldse hakkama, arvestades, et Kreeka esiliiga mängutase ei kannata võrdlust isegi Euroopa tippudega?

Hallipassimehest koondislaseks

Kuigi Antetokounmpo sündis ning kasvas üles Ateenas, ei olnud tema lapsepõlv sugugi selline, nagu mõnel tavalisel Kreeka poisil. Nigeeria immigrantide pojana koges ta lapsena vaesust ning pidi koos vanema venna Thanasisega - kellest sai samuti korvpallur - tänaval pudi-padi müüma, et perekonnale lisaraha teenida.

Korvpalli juurde sattumine oli vendade jaoks mõneti õnnelik juhus - 2003. aastal märkas oma lõbuks mängivate vendade füüsilist annet kohaliku klubi Filathlitikose treener Spyros Veliniatis, kes neist juhuslikult jalgrattaga mööda sõitis ning poisse trenni kutsus. Vaese pere laste õnneks pakkus Filithlitikos noortetrenne tasuta - kes teab, mis vendadest muidu oleks tänaseks saanud...

Milwaukee Bucks on endale leidnud tõelise teemandi Foto: John Raoux, AP

Kuigi endisest jalgpallurist isa ja kõrgushüppajast ema panid oma Kreekas sündinud poegadele kreekapärased eesnimed, said neist riigi kodanikud alles täiskasvanuna - mõlemad said oma elu esimese passi kätte 2013. aasta mais, olles eelnevalt olnud dokumentideta, sest Nigeeria kodakondsuse võtmine oleks neile ühel hetkel võinud tähendada riigist väljasaatmist; Kreeka kodanikuks neid Ateenas sündimine automaatselt ei teinud. Passis muutsid kreeklased niigi küllaltki keerulise Nigeeria perekonnanime "Adetokunbo" veelgi riukalikumaks ning nii seisabki täna Milwaukee meeskonna särgil numbriga 34 ühest kaenlaalusest teiseni ulatuv kommentaatorite õudusunenägu "Antetokounmpo".

Mais saadud kodakondsus kulus Giannisele kohe marjaks ära, sest juba samal suvel ootas teda esimene turniir Kreeka U-20 koondise ridades - Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Tallinnas.

Hispaania liigasse? Pigem juba kohe NBA!

Filithilitikose ridades madalamatest liigadest Kreeka esiliiga tippu murdnud Antetokounmpo hakkas võrdlemisi hilise arenejana suurematele klubidele silma alles 2012. aastal. Kõige nobedamalt tegutses hispaanlaste Zaragoza, kes sõlmis sama aasta detsembris mehega nelja-aastase lepingu klauslitega, mis lubasid noormehel võimaluse korral ookeani taha unistuste liigasse siirduda. Antetokounmpo agendi toonaste sõnade kohaselt plaaniti küll mees drafti üles anda, kuid 80-90-protsendilise tõenäosusega uut hooaega Zaragozas alustada. Selline praktika on noorte Euroopa talentide puhul igati tavaline - NBA tiimid valivad mehed küll draftis ära, et nende mängijaõigused endale saada, kuid lasevad neil seejärel aasta-paar Euroopa tipptiimides areneda, enne kui enda juurde võtavad.

Antetokounmpo rõngas rippumas: NBA, võid selle vaatepildiga vaikselt ära harjuda! Foto: Benny Sieu, USA Today Sports

Asjalood läksid aga hoopis nii, et Zaragozasse kreeklane ei jõudnudki - 18-aastaselt valiti ta Milwaukee poolt 15. valikuna ära ning suvega avaldas ta meeskonnale niivõrd head muljet, et üheskoos otsustati mängija Ameerikasse jätta.

2013. aasta suve üks suuremaid sündmusi oli Antetokounmpo jaoks kahtlemata just eelmainitud U-20 EM-finaalturniir Tallinnas, kus teda käis isiklikult jälgimas ka Bucksi toonane peatreener Larry Drew, kes eelistas visiiti Talinnasse koguni NBA suveliigale. Vaata Delfi TV arhiivivideost, mida Drew toona Giannise kohta rääkis!

Tallinna turniiril jäid mehe keskmisteks näitajateks 8 punkti, 7,6 lauapalli, 2,2 söötu, 1,4 blokeeringut ning üks vaheltlõige mängu kohta. Antetokounmpo näitas küll mitmekülgset ning soliidset mängu, kuid sellegipoolest ei olnud kaugeltki tegu turniiri säravaima mängijaga.

Antetokounmpost on ilmselt omad mälestused ka Eesti fotograafidel, keda värske drafti 15. valik mängude ajal kangesti palus, et nad temast rohkelt pilti teeks. Mitte sellepärast, et mees oleks väga edev olnud - tegu oli lihtsalt tema esimeste mängudega Kreeka särgis ning esimese suurturniiriga. Midagi oli mälestuseks ju vaja...

Giannis Antetokounmpo Foto: Aaron Gash, AP

The Greek Freak

Juba esimesel NBA-hooajal hakkasid fännid Antetokounmpot hellitavalt "Kreeka friigiks" hüüdma - ja seda just mehe füüsise tõttu, millist pole korvpallimaailm ilmselt mitte kunagi varem näinud. 205-sentimeetrise poisi asemel, kelle Bucks draftis, vaatas neile hooaja lõpuks vastu 211-sentimeetrine mees. Sealjuures ei kaasnenud järjekordse kasvuspurdiga mitte ühtegi vigastust ega probleemi, mis tavaliselt mängijaid sel puhul kimbutavad. Ülipikad käed (siruulatus üle 220 cm!) ning hiiglaslikud käelabad on korvpalli mängimisel ääretult kasulikud ning kõige selle juures on ta suutnud säilitada tagamängija kiiruse ning väleduse.

Antetokounmpo käelaba on sealjuures niivõrd suur, et ta saab korvpalli käes hoida umbes nii, nagu tavaline inimene suuremat sorti apelsini. Tema käelaba pikkuseks pöidla otsast väikese sõrme otsani mõõdeti lausa 30,5 cm - kel joonlauda käeulatuses ei ole, võib kätte võtta A4 suuruses paberi, mille pikem külg on 29,7 cm!

Võrreldes oma karjääri algusaastatega on Antetokounmpo kõvasti juurde kasvatanud ka musklit - kuid mitte vaid puhast massi, vaid nõtket lihast, mis aitab tal väljakul oma pikkuse ja suuruse kohta hämmastavalt nobedalt liikuda ning näidata lausa akrobaatilist kontrolli oma keha üle. Oma vägevate gabariitide tõttu suudab ta kaitsta sisuliselt kõiki positsioone väljakul - see on omadus, mis on tänapäeva NBA kaitsetrendide juures hindamatu väärtusega. Paljud asjatundjad on öelnud: kui mõnes laboris saaks kokku panna ideaalse korvpalluri, oleks ta füüsiliselt küllaltki lähedane just Antetokounmpole.

Märkamatult juba oma neljandasse NBA-hooaega sattunud kreeklase käekäik on siiani läinud ainult tõusvas joones - mänguaeg, efektiivsus ning keskmised näitajad on läinud iga aastaga üha paremaks. Tänavu on Kreeka Friik teinud oma arengus veelgi sammu edasi, saanud Bucksi vaieldamatuks liidriks ning on praeguse seisuga ühel või teisel moel pääsemas ka Tähtede mängule. 23,8 punkti, 9 lauapalli, 5,9 söötu, 1,9 blokki ja 1,9 vaheltlõiget - sellistele numbritele pole mitte ükski mängija varem NBAs isegi lähedale jõudnud. Oma osa on selle juures kahtlemata ka Bucksi peatreeneril Jason Kiddil, kes on oma meeskonna parimale mängijale üha rohkem vastutust usaldamas - sealhulgas ka palli ületoomise ning mängu juhtimise ülesandeid.

22-aastase Antetokounmpo potentsiaalset tulevikku võrreldakse juba isegi LeBron Jamesi ja teiste korvpalliajaloo absoluutsete parimatega, kuid praegu on mõistagi veel vara suuri järeldusi teha. Tööriistad ja vahendid on mehel olemas, et tõusta NBA ajaloos suurte nimede kõrvale - ja kellele meeldib tuua seoseid Eestiga, võib öelda, et nii mõndagi sai algust just Tallinnast!