VIDEO | "Katkise" viske tõttu pikalt eemal olnud NBA drafti avavalik naasis ootamatult väljakule ja tegi korraliku mängu

Eelmise suve NBA drafti esimene valik, Philadelphia 76ersi mängujuht Markelle Fultz naasis ootamatult väljakule ning tegi Denver Nuggetsi vastu korraliku esituse.

Drafti esimene valik Fultz tegi oktoobris kaasa põhihooaja esimesed neli mängu, ent õlavigastus sundis teda mängupausile. Kuigi meditsiiniliselt paranes vigastus õige pea, oli see kummalisel kombel 19-aastase mängumehe pealeviske täiesti ära rikkunud ning tal läks peaaegu pool aastat, et taas enesekindlus leida.

Kuigi paljud arvasid, et Fultz sel hooajal enam väljakule ei tule, oli noormees 76ersi peatreenerile Brett Brownile teada andnud, et on nüüd taas valmis mängima. Kodupubliku ees sai Fultz Nuggetsi vastu 15 mänguminutiga kirja 10 punkti, 4 lauapalli ja 8 korvisöötu - hoolimata sellest, et tema esimene hüppevise "ässaks" läks.

Sixers võitis kohtumise 123:104.